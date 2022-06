MP eleitoral pede na Justiça a suspensão de 12 partidos no Acre

Concept of environment, global warming, climate crisis, ecology, climate change and travel.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) enviou representações ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) pedindo a suspensão da anotação de 12 órgãos partidários regionais em razão destes partidos terem contas julgadas não prestadas, com fundamento na Resolução TSE nº 23.571/2018.

Segundo o Ministério Público, o dever de prestar contas é inafastável para qualquer entidade que receba dinheiro público e subsiste no caso dos partidos políticos, apesar das diversas alterações operadas na legislação pertinente.

Dessa forma, a legislação prevê o requerimento da suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional, municipal ou zonal à Justiça Eleitoral a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar não prestadas as contas de exercício financeiro e de campanha, enquanto perdurar a inadimplência.

Caso o TRE acate a representação e suspenda as anotações dos partidos citados, eles não poderão registrar candidatos enquanto perdurar a irregularidade que motivou a penalidade.

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ACRE

Representado/titular das contas Contas julgadas não prestadas Exercício

União Brasil – UNIÃO

Antigo Democratas – DEM

(fundiu-se com o PSL para formar o UNIÃO) Eleição Ordinária 2010

Antigo Partido Social Liberal – PSL

(fundiu-se com o DEM para formar o UNIÃO) Eleição Ordinária 2010

Partido Liberal – PL Antigo Partido da República – PR

(alterou o nome para PL) Eleição Ordinária 2010

Partido Comunista do

Brasil – PC do B

Antigo Partido Pátria Livre – PPL

(incorporado pelo PC do B)

Partidária Anual 2013

Partidária Anual 2015

Eleição Ordinária 2016

CIDADANIA Antigo Partido Popular Socialista – PPS

(alterou o nome para CIDADANIA)

Eleição Ordinária 2010

Partidária Anual 2019

Democracia Cristã –

DC

Antigo Partido Social Democrata

Cristão – PSDC

(alterou o nome para DC)

Eleição Ordinária 2014

Eleição Ordinária 2016

Partido Comunista Brasileiro – PCB

Partidária Anual 2016

Partidária Anual 2017

Eleição Ordinária 2018

Partidária Anual 2018

Partidária Anual 2019

Partido da Mulher Brasileira – PMB

Partidária Anual 2019

Partidária Anual 2020

PODEMOS

Antigo Partido Humanista da

Solidariedade – PHS

(incorporado pelo PODEMOS)

Eleição Ordinária 2012

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB

Partidária Anual 2017

Eleição ordinária 2018

Partidária Anual 2019

Eleição Ordinária 2010

Partidária Anual 2013

Partidária Anual 2014

Partidária Anual 2015

Eleição Ordinária 2016

Partidária Anual 2018

Partido Solidariedade – SD Eleição Ordinária 2014

AGIR

Antigo Partido Trabalhista Cristão –

PTC

(alterou o nome para AGIR)

Partidária Anual 2017

Partidária Anual 2018

Partidária Anual 2019

Partidária Anual 2020

Rede Sustentabilidade – REDE Partidária Anual 2019