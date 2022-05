Duarte diz que todo dia tem lançamento de obra mas o que se vê é abandono

O deputado Roberto Duarte disse nesta terça-feira (17) que já fez dezenas de cobranças à Diretoria de Esportes do Governo do Acre para execução de emendas parlamentares de sua autoria. “Alocamos em 2020 para execução em 2021 e estamos em maio de 2022 e até agora nada de contemplarem as escolinhas que fazem trabalho social”, relatou.

Duarte promete denunciar esse descaso ao Ministério Público. “Chega de tanta balbúrdia, de tanta incompetência”, bradou.

Duarte levou ao Plenário um vídeo mostrando as condições de abandono dos parques e pistas de caminhadas da cidade de Cruzeiro do Sul. “O abandono é nos 22 municípios. São 3,5 anos de governo Gladson Cameli e todo dia tem lançamento de obra mas ninguém vê”, afirmou. “São lançamentos de obras faraônicas que não saem da boca”, disse.

Ele disse ter escutado em Cruzeiro do Sul muita reclamação, inclusive de familiares do governador. “Estão decepcionados”.

Com a chegada do período eleitoral é bem possível que obras apareçam e a população seja brindada com alguma coisa.