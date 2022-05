Neném aponta solução contra violência no Acre: mais policiais

O deputado Neném Almeida disse nesta terça-feira (17) que, na condição de deputado independente, apresenta a solução para conter a violência no Estado do Acre. “A solução para amenizar é muito simples: é só chamar o cadastro de reserva da Polícia Civil”, disse, pedindo que se aumente o efeito da polícia judiciária de modo que o crime seja melhor enfrentado no Acre.

“Fiz uma promessa e vou cumprir e toda semana falarei sobre os cadastros de reservas”, disse, pedindo que caso eleito governador, Jenilson Leite faça a convocação de todos se o atual chefe do Executivo não o fizer.

Neném disse que irá mostrar como estão as cidades em todo o Estado e as promessas feitas pelo governador Gladson Cameli.