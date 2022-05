Estratégia Concursos –

Se você presta concurso Acrelândia saiba que agora é lei: cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período de eleição ficam isentos no pagamento de taxas de inscrição em processos seletivos de contratação e concursos públicos.

A novidade referente a Lei de nº 792 de 10 de maio de 2022 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre do dia 12 de maio. Confira: