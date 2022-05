Escritório de advocacia é alvo de golpe no WhatsApp no Acre

Na manhã desta quarta-feira, 11, foi detectada fraude em andamento, envolvendo o nome do advogado acreano Wilpido Hilario de Souza Júnior, em mensagens transmitidas via aplicativo WhatsApp.

Nas mensagens, pessoas diversas do advogado informado se identificam como pertencentes ao escritório Melchiades Advogados Associados, de propriedade do advogado envolvido, porém, apresentando informações falsas de processos e possíveis precatórios com valores liberados, informando números de processos que realmente fazem parte do acervo do aludido profissional, mas com andamentos e movimentações inverídicas, no intuito de atrair os clientes para os contatos dos criminosos.

Importante destacar que os golpistas informam dados pessoais das pessoas com as quais estão entrando em contato, tais como nome completo e número do CPF, a fim de passar maior credibilidade.

Recomenda-se atenção a todos que receberem qualquer mensagem cujo remetente seja desconhecido e que tragam informações de processos judiciais, ainda que existentes, mesmo que conste seus dados pessoais nas comunicações. Procurem sempre seus advogados nos números conhecidos ou pessoalmente em seus escritórios.

A Comissão de Segurança Pública e Institucional, em apoio ao advogado Wilpido Hilario, informa que qualquer mensagem transmitida envolvendo o citado profissional constitui notícia falsa, não tendo este remetido qualquer mensagem ou autorizado o envio destas, sendo o caso já informado e em apuração por parte da Polícia Civil do Acre.