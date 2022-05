Preocupado com as constantes reclamações feitas por servidores e pais de alunos da rede municipal de ensino, o vereador N.Lima (Progressistas) usou a fala no grande expediente da sessão desta quinta-feira (12) para cobrar providências do poder público. Segundo o vereador, os servidores que preferem não se identificar, alegam que os problemas vão desde a infraestrutura e a deficiência da entrega da merenda escolar.

“As escolas não estão em condições de receber essas crianças, falta tudo! Eu sou do partido do prefeito, mas tenho que fiscalizar, eu não defendo o indefensável, a gente precisa ter uma solução para melhorar o sistema da educação e dar condições para essas crianças voltar à sala de aula”, disse o vereador.

Ainda em sua fala, o orador alertou para a baixa cobertura digital no Estado, fator que pode comprometer a utilização dos tablet’s, entregues às escolas da SEME e destacou o requerimento solicitado pelo vereador Samir Bestene (Progressistas), para que a Secretária Municipal de Saúde, Nabiha Bestene, venha à casa legislativa prestar esclarecimentos à população.

“É importante que a secretária venha a esta casa e nós explique o que está acontecendo, pois já estamos quase no meio do ano e providências precisam ser tomadas e nada melhor que a secretária para nos dizer o que pode ser feito neste momento”, concluiu