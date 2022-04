Bocalom agradece vereadores pela aprovação do Projeto de reajuste salarial de servidores

O prefeito Tião Bocalom recebeu, na tarde desta segunda-feira, 25, na prefeitura, os vereadores da Base de apoio, para agradecer formalmente pelo empenho da bancada no tocante à aprovação do Projeto de Lei que concedeu o maior reajuste da história de Rio Branco aos servidores do município.

Estiveram presentes, além do prefeito, o secretário Municipal de Finanças (Sefin), Cid Ferreira, o Assessor Especial de Articulação Institucional, Hélder Paiva e os vereadores Rutênio Sá, Lene Petecão, Arnaldo Barros, Samir Bestene, Raimundo Neném, Antônio Moraes e Raimundo Castro.

O prefeito falou sobre o agradecimento aos parlamentares mirins. “Nós tínhamos a obrigação de fazer esse agradecimento para a nossa base na Câmara Municipal, que foi importante, não só agora na aprovação do Projeto, mas desde a discussão com os sindicatos e com os colaboradores da prefeitura. Eles participaram ativamente, isso que é legal, eles participaram desde o começo e ajudaram a aprovar todos os projetos, que deram aos funcionários da Prefeitura o maior aumento salarial da história de Rio Branco. Eu estou muito feliz com isso”, finalizou.