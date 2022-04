Cruzeiro do Sul realiza etapa municipal da Conferência Nacional de Educação

Com o objetivo de discutir a educação municipal pelos próximos 10 anos, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação realizou a etapa municipal da 4ª Conferência Nacional de Educação para avaliar e discutir as mudanças na educação no período entre 2024-2034.

Com o tema Inclusão, Qualidade e Equidade diversos segmentos educacionais e civis da sociedade cruzeirense se reuniram com profissionais de educação da Universidade Federal do Acre para elaborarem o Plano Educacional dos próximos 10 anos dentro dos eixos pragmáticos do tema da conferência. Os temas foram de suma importância para discutir os avanços na educação de acordo com as mudanças necessárias, principalmente pós-pandemia onde profissionais de educação tiveram que se reinventar na prática pedagógica.

Após um dia de discursão o grupo composto por professores, diretores, secretários municipais de educação de outros municípios, técnicos educacionais, Prefeito Zequinha Lima, Vice-Prefeito Henrique Afonso e outros escolheram os dois delegados do município e os dois suplentes que representarão Cruzeiro do Sul na etapa estadual da conferência de educação.

O Secretário Adjunto de Educação de Cruzeiro do Sul, Valdenísio Martins disse que o município fez todo o esforço para realizar os debates a nível de município e que o resultado final foi poucas mudanças.

“Finalizamos nossa conferência com pouquíssimas mudanças no nosso plano decenal de educação. Pois a gestão do nosso prefeito Zequinha Lima tem trabalho muito no desenvolvimento da educação, e o reflexo são nossos indicadores que só melhoram nosso nível educacional.”, Disse Martins.

O Prefeito Zequinha Lima durante o evento destacou os avanços na educação de Cruzeiro do Sul, como melhorias nas escolas, qualidade de ensino e valorização profissional.

“Nossa administração, eu e Henrique somos professores e sabemos o que é preciso para melhorarmos a educação de nosso povo. Por isso, estamos reformando mais de 20 escolas na zona rural, já reformamos várias dentro da cidade, melhoramos a qualidade de ensino, da merenda, entregamos fardamento e material escolar para proporcionar aos nossos alunos um ensino de qualidade e, por fim, valorizamos nossos servidores como pagamento de abono que chegaram a 14 mil reais aos nossos professores. Hoje estamos aqui discutindo os rumos da educação pelos próximos 10 anos com a certeza que no final deste período nossos ganhos e avanços serão imensuráveis.”, Concluiu o prefeito Zequinha Lima.