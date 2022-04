Dupla armada assaltava e aterroriza no bairro Areal, em Rio Branco

Policiais militares do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) e do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), da PMAC, apreenderam duas armas de fogo e um veículo, na tarde de quinta-feira, 21, no bairro Areal.

Os militares foram informados por duas pessoas que tinham acabado de serem vítimas de roubo por dois homens armados, nas proximidades de um supermercado. Os policiais colheram informações e imagens das câmeras do local e iniciaram as buscas.

Uma equipe do Giro avistou um veículo com as características condizentes com o carro usado no crime e, juntamente com a patrulha do 2° BPM, se deslocaram a um bar próximo ao local em que estava o veículo. Os militares avistaram um suspeito com os mesmos trajes de um dos envolvidos. Foram feitas buscas no veículo e encontradas vestimentas iguais as descritas pelas vítimas. Os policiais ainda fizeram busca pessoal nos suspeitos e nas proximidades, momento que observaram quando estavam jogando duas armas por um basculante de banheiro de um apartamento. Foi feito um cerco no local e encontrado dois indivíduos que não explicaram os motivos de terem jogado os armamentos.

Os policiais encaminharam três envolvidos à delegacia, juntamente com os armamentos apreendidos, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC