Acrelândia e São Lourenço (SC) celebram protocolo de intenções

Foram três dias de visitas e trocas de experiências sobre empreendedorismo e gestão pública. Representantes da cidade de Acrelândia (AC) estiveram em São Lourenço do Oeste (SC) entre os dias 18 e 20 de abril para uma missão empresarial. Esta é a segunda vez que uma comitiva do estado do Acre visita o município. A primeira foi em novembro de 2021.

Na manhã desta quarta-feira (20), o encerramento das atividades foi marcado com a assinatura de um protocolo de intensões entre São Lourenço do Oeste e Acrelândia. No documento, os municípios se comprometem a compartilhar informações, fomentar o associativismo e cooperativismo, fortalecer as parcerias públicas e privadas, apoiar o desenvolvimento e o crescimento organizado do município e ainda realizar missões empresariais para compartilhar boas práticas.

O vice-prefeito de São Lourenço do Oeste, Agustinho Menegatti, agradeceu a parceria do Sebrae e do Programa de Desenvolvimento Econômico Local (DEL) por proporcionarem esta experiência, colocando o município em evidência e abrindo novas possibilidades para ambas as cidades. Para Menegatti, todos ganham quando o pensamento é voltado à comunidade e o que de melhor pode ser feito em benefício de todos.

Representando a Câmara Municipal, a vereadora Marlice presenteou a comitiva com dois exemplares do livro “São Lourenço do Oeste em Memórias”, numa produção do Legislativo local. O governo municipal entregou ainda kits de produtos que são feitos por empresas locais.

Participam da missão empresários ligados a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), por meio do programa Protagonismo Empresarial, numa parceria com o Sebrae e prefeitura do Acre.