“TENHO PLANO B E PLANO C para o governo”, foi o principal recado deixado ontem, no programa GAZETA ENTREVISTA, apresentado pelo jornalista Itaan Arruda, pelo senador Márcio Bittar (União Brasil) ao governador Gladson Cameli. Procurado pelo BLOG ontem à noite para falar sobre o assunto, Bittar disse que o que tinha de falar já falou e que, por ora, vai se recolher para uma avaliação e continuar o trabalho político com seu grupo.

“Não vou ligar e nem vou atrás do governador, vamos deixar correr para ver o que vai acontecer mais à frente”, disparou um magoado Márcio Bittar.

O senador se queixa de que Gladson e nem o chefe do gabinete civil, Jonathan Donadoni, atenderam a uma chamada de celular feita a ambos, para explicarem o motivo da demissão do secretário da SEPA, Nenê Junqueira. Debita ao governador Gladson a culpa se acontecer um rompimento definitivo, que o leve a optar por uma nova candidatura ao Palácio Rio Branco.

BIttar ainda considera que sofreu uma violência política por parte do governador Gladson, que desfalcou a sua chapa de deputado federal, quando tirou o pecuarista Edivan Maciel para ser o novo secretário da SEPA.

“Ao enfraquecer a chapa do PL, o Gladson está enfraquecendo a chapa do partido do presidente Jair Bolsonaro. Cansei de ver o meu trabalho político não reconhecido pelo governador”, avisou Márcio Bittar.

NÃO REPRESENTAVA

A DEMISSÃO do Nenê Junqueira do comando da SEPA, atendeu a um pleito da Federação da Agricultura, sob o argumento de que ele não representava a categoria.

MEXEU NUM VESPEIRO

A DEMISSÃO do Nenê Junqueira em si não representava nenhuma perda política, mas a nomeação do pecuarista Edivan Maciel, esta foi como mexer num vespeiro, porque desfalcou a chapa de deputado federal montada pelo senador Márcio Bittar (União Brasil), no PL.

COCA-COLA

SE A CHAPA do PL já não era a última bolacha do pacote, com a defecção do Edivan Maciel vira uma Coca-Cola sem gás, o que vai dificultar a chapa de eleger algum Federal.

NÃO COLOCOU A FACA NO PESCOÇO

UM COMENTÁRIO não pode deixar de ser feito, sobre esta confusão política: o Gladson não colocou a faca no pescoço do Edivan Maciel para voltar a comandar a SEPA, se ele aceitou o convite foi por não querer ser candidato a deputado federal. Não existe outra interpretação.

NÃO É BOM NEGÓCIO

UMA DEDUÇÃO se pode tirar desses acontecimentos políticos de ontem: o Gladson já tem várias frentes de oposição contra ele, e não pode ficar criando mais.

E O PREÇO SÓ AUMENTA

O GOVERNO deu um incentivo aos pecuaristas com a diminuição da pauta do bezerro, e se comemora como se isso fosse baixar o preço do quilo da carne, que sobe rotineiramente. O único beneficiado foi o bolso dos fazendeiros, e nada além. O resto é a pura conversa fiada.

NÃO FAÇAM APOSTAS

NÃO façam apostas de que pode haver um rompimento definitivo entre o senador Márcio Bittar (União Brasil) e o governador Gladson Cameli. Política é conveniência, não será surpresa que ambos possam se acertar amanhã.

NÃO TEM QUE DAR SATISFAÇÃO

CONVERSEI ontem com três parlamentares da base do governo, e todos achando que o governador Gladson não tem de dar satisfação ao senador Márcio Bittar (União Brasil), sobre quem vai tirar ou colocar em cargo de confiança porque nomear ou demitir é decisão pessoal.

CALA-BOCA

UMA boa fonte política revelou ontem ao BLOG de que, assim que vagar uma diretoria em alguma secretaria será dada como uma espécie de cala-boca ao Nenê Junqueira.

NÃO SE GANHA SÓ

COMO observador da política acreana posso afirmar que, é um erro sem tamanho, menosprezar as defecções no governo do Gladson e achar que ele pode se reeleger sem aliança com partidos, usando apenas o seu carisma.

NOVA CRISE

HÁ UM movimento de alguns deputados da base do governo, já querendo a cabeça do chefe do gabinete civil, Jonathan Donadoni, que mal assumiu o cargo, por acharem que lhe falta habilidade no trato político.

TEXTOS CONCISOS E FOTOS EXUBERANTES

RECEBI e agradeço à dona Nini Lino, viúva do saudoso ex-deputado federal Ruy Lino, a bela obra do mago das lentes, o fotógrafo Ricardo Stuckert, com o título “Povos Originários – Guerreiros do Tempo”, composta por textos concisos e fotos exuberantes sobre diferentes etnias indígenas. Recomendo a compra do exemplar.

MULTA VIOLENTA

A MULTA para quem divulga pesquisa sem registro, é violenta. O MP Eleitoral está de olho em publicações baseadas em resultados de pesquisas inexistentes.

PRESSÃO GRANDE

FONTE não se revela, mas posso adiantar que, há uma forte movimentação para que o governador Gladson Cameli não aceite a Márcia Bittar (PL), como a candidata ao Senado da sua chapa. E vem de políticos de influência que transitam próximo a ele.

DEVE TER ESPINHO

SÓ PODE ter espinho na cadeira do secretário de Agricultura do estado. Já é o quarto secretário nomeado, e todos passando pouco tempo. Não dá para funcionar.

ÚNICO A SE INSURGIR

O SECRETÁRIO Luiz Felipe Aragão foi o único do primeiro escalão do governo Gladson a se insurgir publicamente, ao ver erros graves na publicação contra a abertura da estrada Cruzeiro do Sul-Pucallpa, e contestar nos meios de comunicação. Rechaçou o método de se chegar em poucas páginas na conclusão de que, a construção da estrada causaria um prejuízo de 1 bilhão de reais.

ESTÁ DEFINIDO

O MDB deve anunciar hoje que a deputada federal Mara Rocha (MDB) será a candidata a governadora pelo partido, e que o vereador Emerson Jarude (MDB) disputará um mandato de deputado estadual.

SITUAÇÃO VERGONHOSA

QUEM vem de Cruzeiro do Sul pela rodovia conta que a situação de conservação é vergonhosa. Já jogaram tantos recursos nesta obra, que daria para asfaltar uma rodovia asfaltada até à Lua.

VAI DAR CHABU

PELO que tenho lido de vários juristas, a decisão do presidente Bolsonaro de dar perdão judicial ao celerado Daniel Silveira, não impedirá a sua inelegibilidade, o que impediria de ser candidato ao Senado. Ou seja, o perdão pode dar chabu no foguete de comemoração dos bolsonaristas.

FRASE MARCANTE

“Devemos gerar coragem igual ao tamanho das dificuldades que enfrentamos”. Dalai Lama.