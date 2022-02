O Instituto Centro de Vida (ICV) abriu edital de processo seletivo para a contratação de estagiário em Comunicação Social. Para participar, é necessário estar cursando no mínimo o 6° semestre do curso de graduação em comunicação social com habilitação em Jornalismo e residir em Cuiabá/ MT.

Dentre as atividades a serem desenvolvidas está o auxílio na coleta de dados para a produção de conteúdos, produzir textos para o site e redes sociais do ICV e publicar conteúdo direcionado às redes sociais.

Para se inscrever é necessário enviar a seguinte documentação para o e-mail [email protected] com o assunto “Seleção Estágio Comunicação 2022”: carta de apresentação (no corpo do e-mail), currículo resumido com no máximo 3 páginas e referência profissional.

Acesse o edital:

Clique para acessar o edital-estagio-icv-2022.pdf