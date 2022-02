Rio Branco encerrou o primeiro mês de 2022 com redução de 32% no número de roubos consumados e tentados, segundo informações apresentadas, nesta quarta-feira, 2, pelo Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). De acordo com o NAT, durante todo o mês de janeiro, a Capital teve o registro de 312 ocorrências do tipo criminal, ante 459 contabilizados no mesmo período do ano passado.

No acumulado de 2021, os números também apresentaram queda. Considerando os 12 meses daquele ano, a Capital do Acre teve uma redução de 5,8% nos crimes de roubo em comparação a 2020. De um ano para o outro, o total de roubos caiu de 4.464 para 4.204, segundo os números do MPAC.

Sobre mais essa expressiva redução da criminalidade apontada pelo Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico do MPAC, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, voltou a destacar a importância da já consolidada integração entre forças de segurança acreanas.

Especificamente à queda dos índices de roubos, o titular da Sejusp, dentre diversos outros fatores determinantes ao êxito logrado, fez questão de enfatizar a eficácia da “Operação Relâmpago”, deflagrada pela Polícia Militar (PMAC), cuja dinâmica se resume na utilização das equipes policiais, quando não estiverem atendendo ocorrências, na realização de barreiras e abordagens, sem horários específicos, em locais estratégicos da capital e do interior, levantados pelo setor de Análise Criminal da própria Polícia Militar, com o emprego do efetivo de todas as unidades da corporação no Estado.

Outro fator apontado pelo secretário Paulo Cézar diz respeito ao eficiente trabalho rotineiro de policiamento ostensivo, pela PM, voltado ao problema.