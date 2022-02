O filme Noites Alienígenas, do diretor Sérgio de Carvalho, tem sua primeira exibição no Festival de Cinema de Gotemburgo (Göteborg Film Festival), na Suécia, até o dia 6, domingo. O longa-metragem é o primeiro filme de ficção da Saci Filmes, produtora acreana, e tem como protagonistas Gleici Damasceno, Chico Diaz e Gabriel Knoxx.

Na sinopse, Rio Branco, Acre, cidade amazônica nas proximidades da fronteira com Peru e Bolívia, vem sofrendo os impactos violentos das recentes mudanças das rotas de tráfico, que chegaram com violência na Amazônia brasileira. Nesse cenário, as vidas de três jovens amigos de infância se entrelaçam e, por fim, encontram-se na tragédia comum.

O Festival de Cinema de Gotemburgo é o principal evento de filmes da Escandinávia (norte europeu). Em sua 45ª edição, estende-se até o dia 6 de fevereiro. Iniciou-se em 1979 e, a cada ano, atrai mais de 160 mil visitantes. Em 2021, foi realizado de forma digital, atraindo 425 mil pessoas.

O diretor Sérgio de Carvalho tem no currículo o documentário Empate, um dos filmes selecionados para a Mostra Competitiva Amazônia Legal, e a série de TV Nokun Txai – Nossos Txais, disponível para streaming na Amazon Prime. A produção é da Saci Filmes, em parceria com a Com Domínio Filmes.

O diretor tem planos de exibir o filme em terras acreanas; no entanto, devido ao aumento do número de infectados com a covid-19, aguarda momento mais oportuno.