O furacão Oscar deve chegar a Guantánamo ou Holguin, em Cuba, mais tarde neste domingo (20), enquanto o país luta para restaurar a energia após seu pior apagão em anos, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Oscar está atualmente localizado a cerca de 185 quilômetros a leste-nordeste de Guantánamo, Cuba, com ventos máximos sustentados de 130 km/h, disse o centro baseado em Miami. O governo de Cuba restaurou a energia para quase um quinto dos 10 milhões de habitantes da ilha no sábado após a rede elétrica nacional ter entrado em colapso duas vezes em 24 horas. O furacão Oscar tocou terra na ilha Great Inagua, nas Bahamas, mais cedo no dia. O centro de furacões espera que o Oscar enfraqueça após tocar terra na costa nordeste de Cuba, mas ainda pode ser uma tempestade tropical quando se mover para o norte de Cuba na segunda-feira e através do centro das Bahamas na terça. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, quantidades de chuva de 13 a 25 centímetros são esperadas no leste de Cuba até terça-feira. O governo das Bahamas descontinuou seu alerta de tempestade tropical para as Ilhas Turks e Caicos, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. Alertas de furacão para o sudeste das Bahamas, a costa norte das províncias cubanas de Holguin, Guantánamo e Las Tunas ainda estão em vigor, acrescentou.