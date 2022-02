O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr reabre processo seletivo simplificado destinado à contratação de bolsistas para o cargo de professor-autor, com lotação em Rio Branco.

Os profissionais selecionados vão trabalhar com educação a distância, na ação bolsa-formação do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em sua nova ação denominada Programa Novos Caminhos/Rede e-Tec Brasil, do Ministério da Educação (MEC).

Com a reabertura do processo seletivo, foram disponibilizadas 6 vagas para candidatos com nível superior, sendo uma vaga para cada uma das seguintes áreas: Bacharel em Administração com experiência em docência; Bacharel em Administração ou Tecnólogo em Gestão Pública com experiência em docência; Bacharel em Administração com ênfase em marketing e com experiência em docência; Bacharel em Administração ou Tecnólogo em Recursos Humanos com experiência em docência; Bacharel ou Licenciado em Língua Inglesa com experiência em docência; Tecnólogo em Recursos Humanos ou Bacharel em Psicologia com experiência em docência.

O concurso será composto de fase única, constituída por análise curricular e documental. O professor-autor contratado receberá R$ 55 hora/aula.

As inscrições do processo seletivo realizado em dezembro de 2021 foram reabertas em 1º de fevereiro e se estenderão até sexta-feira, 4.

O candidato pode participar tanto de forma online quanto presencial. Para realizar a inscrição pela internet, é preciso enviar a documentação, em arquivo único e em formato PDF, para o e-mail: [email protected], sendo solicitado curriculum vitae, cópias dos documentos comprobatórios (diploma de graduação, certificados de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, etc), documento de identificação pessoal com foto, e a ficha de inscrição devidamente preenchida e que está disponível no edital. Quem optar por entregar a documentação presencialmente, deve comparecer à sede do Ieptec Dom Moacyr, localizado na Rua Riachuelo, n° 138, bairro José Augusto, em Rio Branco, em horário comercial: das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30 (de segunda a quinta-feira), e das 7h30 às 12h30, na sexta-feir