Publicado edital para contratação de 2 mil profissionais para hospital federal

Oedital para contratação de 2.252 profissionais de saúde em vagas temporárias no Hospital Federal de Bonsucesso foi publicado nesta sexta-feira (18). O processo seletivo simplificado do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) foi autorizado pelo Ministério da Saúde e pelo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, como parte das ações para o fortalecimento da gestão. Nesta terça-feira (15), o Ministério da Saúde iniciou a transição da gestão da unidade e reforçou que os direitos dos servidores ficam mantidos.

O secretário adjunto de Atenção Especializada à Saúde, Nilton Pereira Júnior, explicou que a medida tem como objetivo recompor o quadro de funcionários e ampliar a oferta de serviços aos usuários do SUS. “Os profissionais temporários que já atuam no Hospital de Bonsucesso poderão participar do processo seletivo, sendo mantidos os prazos dos contratos atuais até novembro e dezembro de 2024”, detalha.

Entre os novos trabalhadores, estarão médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários administrativos. O processo seletivo vai priorizar profissionais do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar capacidade plena ao Hospital Federal de Bonsucesso.

Acesse o edital do processo seletivo

Direitos dos servidores estão mantidos

Com a transição, o Ministério da Saúde reitera que os servidores federais poderão optar por continuar atuando no hospital ou serem transferidos para outras unidades da rede. Os direitos dos servidores, conforme os termos do concurso público ou contrato, serão preservados, não haverá mudança de regime. Os funcionários terão direito de escolha garantido e acertado.

O Grupo Hospitalar Conceição reafirma o compromisso com a qualificação dos serviços oferecidos à população e assegura que o processo de recuperação do Hospital de Bonsucesso será realizado em parceria com os trabalhadores da instituição. A prioridade da nova gestão é abrir a emergência, salas para cirurgias e mais de 200 leitos, para retomada gradativa de todos os serviços.

O Ministério da Saúde e o GHC estimam que a unidade de Bonsucesso tenha a transição de gestão completa em 90 dias, assim como a abertura da emergência e a entrega progressiva de leitos de UTI e leitos comuns.

Ministério da Saúde