Idas às farmácias sobem e mobilidade ao trabalho cai no Acre

Nas cidades do Acre, viagens com destino às farmácias e mercados aumentaram 47% nos últimos dias no Estado. Em compensação, a volta do home office em muitos órgãos, reduziu 8% as viagens aos locais de trabalho.

Atualizados na 3ª semana de janeiro, os dados são do Relatório de Mobilidade na Comunidade, do Google, que retrata os impactos da Ômicron no Acre: todos os indicadores analisados pelo motor de busca estão caindo, mostra que mesmo altos a mobilidade no Estado vem reduzindo à medida em que a nova variante faz vítimas em série.

O objetivo do conjunto de dados é reduzir o impacto da Covid-19. O Google orienta que ele não seja usado para fins de diagnóstico, prognóstico e tratamento médico nem para orientar planos de viagem pessoais.

Os dados mostram como visitas a lugares como supermercados e parques estão mudando em cada região geográfica.

A precisão da localização e a identificação dos locais categorizados variam entre as regiões. “Portanto, não recomendamos o uso desses dados para comparar mudanças entre países ou entre regiões com características diferentes (por exemplo, áreas rurais e urbanas)”, diz Google Mobility.

As regiões que não tiverem níveis estatisticamente significativos de dados não estão incluídas no relatório.