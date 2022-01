material escolar básico varia de R$103 a R$191 em Rio Branco

A Federação do Comércio do Acre fez levantamento do preço do material escolar básico nas duas primeiras semanas de janeiro em Rio Branco, concluindo que há uma variação alta entre as papelarias para uma lista de cerca de 30 itens.

A ideia é dar consumidor base de orientação para aquisição de material escolar neste começo de ano na hora de comprar itens como caderno, borracha, cartolina, régua, lápis, tesoura e outros.

O levantamento resultou em uma tabela cujos preços podem variar 50% ou mais de uma loja para outra. A lista com menor preço custou R$103,54; a compra de valor médio fica em R$141,43 e a de preço maior está em R$191,22.

“Anualmente, o consumidor se depara com as despesas recorrentes. Uma delas, a aquisição de material escolar, de modo que outro fator que preocupa é o custo de aquisição desse material, sempre incógnito por conta da sazonalidade e que demanda pesquisa de preços”, observou Egídio Garó, consultor da Fecomércio.