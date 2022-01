Deracre conclui operação tapa-buracos na AC-10, em Porto Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), concluiu os serviços de tapa-buracos na estrada AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a autarquia trabalhou em parceria com a prefeitura de Porto Acre para garantir a trafegabilidade da AC-10.

“Temos um compromisso de manter a estrada AC-10 em condições essenciais de trafegabilidade, garantindo o direito de ir e vir da população”, afirmou o presidente.

Antunes relembra que o governador Gladson Cameli assumiu governo do Acre com as estradas abandonadas.

“Encontramos nossas estradas em péssimo estado e com a chegada do governador Gladson no governo nos foi determinado que o Deracre trabalhasse de inverno a verão para garantir os serviços de tapa-buracos nas vias”, lembrou.

Além disso, Petronio Antunes ressaltou o compromisso do governo e da bancada federal em prol dos municípios e aproveitou a oportunidade para agradecer o esforço dos parlamentares.

“Sem o trabalho de todos não seria possível. São serviços que garantem a trafegabilidade nas estradas e nossa previsão para esse ano é que sejam feitos mais investimentos do governo federal em nosso estado, para assim fornecer uma manutenção com muito mais qualidade”, enfatiza Antunes.

Os agentes técnicos do Deracre promoveram serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica. Nesta ação foi utilizada uma retroescavadeira, um rolo liso e um caminhão espargidor.

“Agradeço primeiramente a essa parceria entre Estado, município e comunidade, pois sem isso a ação não seria possível. Quero frisar que essa estrada melhorou bastante graças à execução de serviços essenciais do Deracre e às obras do governo em Porto Acre”, agradeceu o prefeito, Bené Damasceno.

As ações do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhoria da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre. As equipes técnicas seguem trabalhando em outras vias estaduais.