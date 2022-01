Orçamento prevê abertura de 43 mil vagas no serviço público

O Orçamento de 2022, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (24/1), define a abertura de 43.192 vagas de emprego nos Três Poderes, mediante a convocação de aprovados em seleções já realizadas ou por meio de novos concursos.

O documento que consta no Diário Oficial da União (DOU) prenuncia a reposição de 38.929 vagas no serviço público federal, além da criação de 4.263 novos postos de trabalho. A publicação de editais e a realização de provas, porém, dependem de aprovações no decorrer do ano.

