Abertas inscrições para atuação no Qualifica Mais Progredir

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para formação de cadastro de reserva de profissionais que desejam atuar no programa Qualifica Mais Progredir, nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Conforme edital, as inscrições seguem até o dia 31 de janeiro e são voltadas para as funções de professor, supervisor, orientador e apoio. Podem se inscrever docentes e técnicos administrativos do Ifac, como também profissionais da comunidade.

Clique aqui e acesse o edital destinado à comunidade externa

O edital voltado à comunidade do Ifac pode ser acessado no portal.

A seleção dos candidatos acontecerá em duas etapas: inscrição e análise documental, que terá caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados devem possuir disponibilidade para desenvolver, presencialmente, as atividades nas cidades de Rio Branco ou Cruzeiro do Sul.

De acordo com os editais, os selecionados receberão bolsa que varia de R$ 18 a R$ 50, por hora trabalhada e de acordo com sua função.

Os candidatos que tiverem interesse em participar da seletiva, devem encaminhar a documentação para o e-mail: [email protected], conforme exigido nos editais.

Qualifica Mais Progredir

O Qualifica Mais é um programa de qualificação profissional voltado para a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. Ou seja, é uma linha de fomento para a oferta de cursos de qualificação profissional de Microempreendedor Individual (MEI) voltados a beneficiários do Programa Auxílio Brasil.

Para desenvolver sua proposta, o Ifac irá contará com recursos de R$ 1,6 milhão, que serão aplicados para qualificação profissional, em parceria com as prefeituras de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Em cada município, serão ofertadas 500 vagas em cursos de 160 horas.

O curso previsto a ser ministrado pelo Instituto Federal do Acre será o de Microempreendedor Individual (MEI).

A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), e o Ministério da Cidadania, atendendo os objetivos do Plano Progredir, que busca a inclusão produtiva e a ampliação de renda do público que recebe o Auxílio Brasil.