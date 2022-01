A reitora da Ufac, Guida Aquino, assinou protocolo de cooperação com a Prefeitura de Senador Guiomard, na tarde desta segunda-feira, 17, no gabinete da Reitoria. O documento prevê uma ampla parceria entre a universidade e o município nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, sendo o ponto de partida para ações futuras.

Guida destacou que esse é um acordo que contribui com a interiorização da Ufac. “Somos a única universidade pública de ensino superior do Acre e nosso compromisso é com todos os municípios.”

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Pereira da Silva (PP), agradeceu a cooperação. “Esta é uma parceria importantíssima para o município”, disse. Entre os trabalhos previstos para o futuro estão o desenvolvimento do Plano Diretor do município em parceria com a Ufac.

Entre as ações que podem ser desenvolvidas a partir de agora estão o intercâmbio de conhecimentos, experiências e informações técnicas e científicas, a realização de cursos, utilização conjunta da infraestrutura física das entidades, além de execução de projetos e intercâmbio de pessoal.

Também participaram da reunião Valmir Freitas de Araújo, representando o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes, e o secretário de Planejamento da Prefeitura de Senador Guiomard, Jefferson Pontes da Silva.