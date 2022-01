O Instituto Federal Acre (Ifac) suspende as atividades presenciais na instituição, a partir desta terça-feira (18.01), durante o período de 15 dias. A suspensão foi anunciada nesta segunda-feira (17.01), após publicação da Portaria Ifac nº 78.

A suspensão é resultado da recomendação do Comitê Central de Acompanhamento do Coronavírus (Comitê Central Covid-19/Ifac) que, em reunião realizada nessa segunda-feira (17/01), avaliou o agravamento do cenário epidemiológico no Estado, decorrente da pandemia da covid-19 e da ocorrência da epidemia do vírus influenza A, subtipo H3N2, que pode levar a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A recomendação pela suspensão foi definida durante reunião realizada pelos membros do Comitê Central Covid-19/Ifac, na manhã de hoje, que também considerou os decretos de Situação de Emergência emitidos pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Acesse a PORTARIA IFAC Nº 78, DE 17 DE JANEIRO DE 2022

Durante os 15 dias de suspensão de atividades presenciais, os servidores irão atuar por meio de Trabalho Remoto, como forma de garantir o funcionamento das atividades na instituição. Em caso de necessidade de acesso às dependências da instituição, docentes e técnicos administrativos deverão ser previamente autorizados pela Reitoria e Diretorias Gerais, além de seguir os protocolos de Biossegurança do Ifac.

Além das sedes da Reitoria, as atividades presenciais também estão suspensas nos campi Rio Branco, Avançado Baixada do Sol, Tarauacá, Xapuri e Sena Madureira. Apenas os campi Cruzeiro do Sul e Tarauacá seguem com suas atividades presenciais normalmente, tendo em vista o cenário atual dos municípios e das unidades, em relação aos casos de Covid-19 e síndrome gripal.

Durante o período de suspensão das atividades presenciais, o atendimento ao público será realizado de forma eletrônica, pelos e-mails informados no site institucional (https://www.ifac.edu.br/contato).