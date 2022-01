1ª Conferência de Dança do Acre começa amanhã (7) na Gameleira

A partir desta sexta-feira (7) começa a 1ª Conferência de Dança do Estado do Acre (Condacre). Com realização da Associação de Dança do estado do Acre (Asdac) e apoio do Movimento de Dança do Acre (MODA), o evento ocorre de 7 a 9 deste mês, na Casa da Gameleira, em Rio Branco. A programação conta com debates, apresentações de dança, estreia do espetáculo “Cubo” e lançamento do livro “De Ponta a Ponta, Cruzando Olhares para a Dança no Acre”.

A primeira edição da conferência busca promover o debate sobre a dança no Acre, reunindo representantes dos municípios do Acre e grupos atuantes, filiados e não filiados à Asdac. O presidente da associação, Junior Uchôa, conta sobre as expectativas do evento.

“Essa conferência é bem marcante na vida dos dançarinos acreanos, pois ela é a consolidação de todo um processo de articulação, estudo e conhecimento adquiridos ao longo de alguns anos. Está sendo dado início à construção do sistema setorial de dança. Nossa expectativa é que tenhamos a participação de todo o estado do Acre, para que nós possamos consolidar mais as nossas bases, possamos trocar mais experiências”, diz Uchôa.

Com temática focada na formação em dança e políticas públicas, a conferência contará com propostas apresentadas por grupos de trabalhos que serão votados por delegados.

“A importância dessa conquista, desse processo, é gigantesca para a cultura do estado do Acre, pois além de estarmos caminhando com a construção do nosso sistema estadual, estamos nos conhecendo, sabendo onde estamos, quem somos e o que queremos. Acredito que ao final dessa conferência nós vamos ter traçado um rumo permanente na história da dança no nosso estado”, conclui o presidente da associação.

O evento é gratuito e as inscrições estão abertas no link da plataforma.

A 1° Conferência de Dança do Estado do Acre é financiada pelo edital de Arte e Patrimônio da Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil, com realização da Associação de Dança do Estado do Acre (ASDAC) e apoio do Movimento de Dança do Acre (MODA). Dentre os participantes, estão convidados representantes das instituições, Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Universidade Federal do Acre (Ufac), Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre – (Ieptec), Usina de Artes João Donato e parlamentares.

Foto: Divulgação

SERVIÇO

I Conferência de Dança do Estado do Acre

Data e Horário: 7 de janeiro, das 16h às 20; 8 de janeiro, das 08h às 20h30; dia 9 de, a partir das 08h

Onde: Casa de Cultura da Gameleira

Rua Cunha Matos, 531, Seis de Agosto, Rio Branco-AC

Evento gratuito, voltado ao público da dança.

Inscrições no link: https://www.even3.com.br/condacre2022