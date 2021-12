Repasses de R$700 mil atendem 14 organizações da sociedade civil no Acre

Na última semana, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) recebeu diversas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para a cerimônia de assinatura dos termos de fomento dos editais de chamamento promovidos pelo Governo do Acre e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (CEDCA).

Os termos de fomento 001/2021 e 002/2021 são voltados para unidades de acolhimento de idosos, crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O Estado proverá aproximadamente R$ 700 mil para beneficiar 14 organizações, com o objetivo de fortalecer as entidades socioassistenciais que buscam proteger e acolher os mais vulneráveis.

Ana Paula Lopes, gestora da SEASDHM e presidente do CEDCA, com alegria valoriza as demais instituições: “As organizações aqui presentes são braços do governo do Estado e são dignas de todo o agradecimento e ajuda. Essas que, muitas vezes, alcançam e atendem localidades onde não conseguimos chegar, beneficiando aqueles que necessitam de acolhimento em todo o Acre”.

As organizações beneficiadas por termos de fomento do CEDCA foram:

Reaja Rede Ecocidadania;

Escolinha de Futebol Joias de Cristo;

Jocum, Jovens com uma Missão;

Organização Social Amor e Vida;

Associação Desportiva Estrelinha;

Fundação Assistência Educacional Betel;

Missão Família;

Escola de Futebol Saúde e Lazer.

Por meio da SEASDHM, as seguintes organizações da sociedade civil assinaram os termos de fomento:

Associação de Amparo ao Idoso, Lar Novo Hamburgo;

Conselho Particular de Rio Branco São Vicente de Paulo, Lar Dona Raimunda Odília;

Fundação Dom José Hascher, Lar Vicentino: Benjamin Pedrosa,

Fundação Assistencial e Educacional Betel;

Jocum, Jovens com uma Missão.