O Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, esteve na tarde desta segunda (27/12), no clube da Associação das Praças da Polícia Militar do Estado do Acre, participando de almoço de confraternização dos Colaboradores da Associação dos Militares (AME AC).

Por volta das 13hs, equipe do governador chegou ao clube junto de suas equipes de segurança e comunicação, e todos aproveitaram a ocasião para tratar de assuntos de interesse dos Mmlitares, como a Lei de Remuneração que já inclui a correção da titulação. “Em boa conversa o Governador mostrou-se solícito e reiterou todos os compromissos para com os militares”, disse a AMEA, em nota.

Ao fim da conversa o governador conprometeu-se a agendar uma reunião com Marcos Motta , novo Procurador Geral do Estado, que deve acontecer em breve.

“Foi uma grata surpresa e aproveitamos a oportunidade para mais uma vez mostrar a insatisfação dos militares pelas promessas inadinplidas, e deixamos claro que nossa prioridade é a aprovação da nossa Lei de Remuneração, além disto cobramos o pagamento da VAM 2021, entre outras propostas de interesse da classe”, disse o presidente da AME, o sargento Kalyl.

AME AC