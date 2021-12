Do Blog Grancursosonline –

Concurseiros, fiquem atentos! Os concursos Acre 2022 prometem ofertar muitas oportunidades! Há certames que estão com os estudos em andamento, outros com bancas definidas e até com editais prontos para serem lançados a qualquer momento.

O governador do Acre, Gladson Cameli, já declarou a possibilidade do lançamento de novos editais logo no início de 2022. São muitas oportunidades distribuídas entre os municípios do Estado. A remuneração pode chegar até R$ 30 mil.

O Gran Cursos Online fez um levantamento geral da situação dos concursos Acre 2022 e você pode conferir todas as informações nesta matéria. Para facilitar, pelo índice abaixo!

Banca definida

Comissão formada

Autorizado

Estudos em Andamento

Previstos

Anunciados