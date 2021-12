Seleção para bolsistas da Incubac segue até 20 de janeiro

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proinp), publicou a reabertura do edital nº 05/2019 para novas inscrições de candidatos para vagas de bolsista da Incubadora de Empreendimentos de Base Tecnológica e da Economia dos Setores Populares e Tradicionais do Acre (Incubac). Ao todo, estão sendo oferecidas 25 vagas para estudantes de curso técnico e de graduação de todos os campi. O processo é executado pela Coordenação de Incubadora de Empresas (Coinc) do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).

Os alunos selecionados vão atuar como bolsistas nas atividades de incubação dos empreendimentos assistidos pela Incubac, promovendo a expansão das ações de pesquisa e extensão, articulação e transferência/intercâmbio de conhecimentos visando o desenvolvimento dos empreendimentos.

Os estudantes selecionados em nível de graduação irão receber bolsa mensal no valor de R$ 450. Já para os de nível médio técnico, a bolsa mensal é de R$ 400.

As normas e regulamentações, referentes à reabertura do processo seletivo simplificado permanecem as mesmas contidas no edital nº 05/2019, alterando-se apenas o cronograma, quadro de vagas e link de inscrição.

Clique aqui para acessar o edital 05/2019

Clique aqui para acessar o edital de reabertura (publicado em 08/12/2021)

incubac-bolsistas.jpegInscrições

As inscrições devem ser feitas no período de 15 de dezembro a 20 de janeiro, via Internet, com o preenchimento do formulário disponível no link: https://forms.gle/PNHp6qiUQyFLr2kd9

Para concorrer a uma bolsa, além de estar regularmente matriculado em um curso presencial do Ifac, o estudante deve ser cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq e dispor de 20 horas semanais, sendo quatro horas diárias, para atuar nas atividades de bolsista.

Além destes requisitos, candidatos dos cursos técnicos subsequentes e dos cursos superiores devem ter Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a sete e ter concluído o primeiro semestre do curso no Ifac.

Os alunos do Técnico Integrado ao Ensino Médio devem ter concluído o primeiro ano do curso em andamento e ter Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a sete a partir das Médias Finais apresentadas no Histórico Escolar das disciplinas cursadas.

Mais informações podem ser encontradas acessando o website: web.ifac.edu.br/incubac