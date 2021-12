Uma grande festa marcou o Natal na Cidade do Povo, evento promovido neste sábado, 18, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Programa Acre pela Vida. O governador Gladson Cameli marcou presença e aproveitou para deixar sua mensagem de esperança aos moradores de um dos bairros mais populosos de Rio Branco.

Neste sábado, 18, o governador Gladson Cameli participou do Natal na Cidade do Povo, evento promovido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Foto: Neto Lucena/Secom.

“Ver a alegria no rosto destas minhas autoridades não tem preço. O que as crianças mais querem é um dia como esse, onde elas possam brincar e se divertir. O Estado tem que estar mais perto das pessoas e é exatamente isso que estamos fazendo aqui na Cidade do Povo. Quero desejar a todas as família um Natal abençoado e cheio de muita paz”, declarou o gestor.

Diversas atividades foram oferecidas ao público, em especial as crianças da comunidade. Além de pinturas faciais, apresentação da Banda Furiosa e do Coral Vozes Missionárias, e distribuição de brinquedos e alimentos, os órgãos que integram o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) também realizaram exposição de parte do trabalho oferecido à sociedade.

Ao lado do governador, os irmãos Albert Chaves e Arão de Jesus conheceram os cães farejadores e os distintivos utilizados pela Polícia Civil do Acre. “Eu achei tudo muito legal e gostamos mais de brincar com o cachorro”, revelou Albert.

O ponto alto da festividade foi a chegada do Papai Noel, que veio no helicóptero do governo do Estado e fez a alegria das crianças. Edilene Martins trouxe as três filhas para tirar fotos com o bom velhinho. Moradora do bairro há seis anos, a dona de casa aprovou a iniciativa.

“Estou achando tudo muito bom e aqui na Cidade do Povo muitas crianças não têm condições de participar de uma festa como essa. Minhas filhas se divertiram bastante e eu, como mãe, fico feliz”, conta.

De acordo com o titular da Sejusp, Paulo Cezar Rocha dos Santos, um esforço concentrado está sendo feito para que os moradores da Cidade do Povo sejam contemplados com mais ações por parte do governo acreano.

“Esse é um trabalho de aproximação com a comunidade e os moradores têm se envolvido em todas as atividades de cidadania que estamos promovendo desde o início do ano. Isso é muito significativo para podermos mudar a realidade desse local”, afirmou.