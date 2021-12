Ascom/Polícia Civil do Acre –

Nas primeiras horas da última sexta-feira, 17, a Polícia Civil realizou diligências em áreas rurais do município de Sena Madureira para apurar denúncias de cometimento de crimes ambientais como extração de madeira ilegal, desmatamentos e roubos.

As diligências foram realizadas em ramais localizados no km 100 da BR 364, ramal Toco Preto, ramal Mucuripe, ramal Buriti, ramal Terra alta, ramal da Lora e Colocação Palmeiras 1 e 2.

Durante o trabalho da Polícia Civil foi possível apreender um caminhão com toras de madeira que foi abandonado no ramal. Além do resgate de três cachorros encontrados abandonados com indícios de maus-tratos.

De acordo com a autoridade policial tanto o proprietário do caminhão quanto o proprietário dos animais serão responsabilizados pelos crimes de extração de madeira ilegal e maus-tratos a animais.