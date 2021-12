Na sessão desta quinta-feira (09), o vereador Arnaldo Barros (Podemos), voltou a cobrar melhorias aos presídios de Rio Branco e que seja cumprimento da Lei de Execuções Penais pelo Estado.

O parlamentar lamentou a falta de diálogo com o Estado e afirmou que alguns detentos estariam fazendo greve de fome em protesto por melhores condições, e que também têm recebido diversas denúncias sobre super lotação e que não existe um planejamento para ressocialização desses detentos.

‘’A Lei de Execuções Penais lá no Art. 10 e também no 11, diz que o dever do Estado é promover a ressocialização desses jovens, e o que nós não estamos vemos é o cumprimento da Lei, quando não você não cumpre a Lei você está cometendo um crime, então o Estado se torna criminoso (…) eu estou ali representando os jovens que estão fazendo greve de fome, daqui apouco vai chegar alguns nos hospitais não só aqui em Rio Branco como também no município e porque eles estão fazendo essa manifestação porque eles estão a quase três anos sem ver seus filhos‘’, afirmou o vereador.