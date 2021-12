A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), em parceria com a Associação de Artistas Plásticos do Acre (AAPA), inaugurou nesta segunda-feira, 6, a Mostra Seplag de Artes com a temática “Olhares: Entre Florestas e Cidades”, com obras do artista plástico acreano Natalino Santos da Conceição. A Mostra acontece no hall da sede da Secretaria e ficará em exibição até o final de dezembro deste ano.

Partindo de uma iniciativa do Departamento de Comunicação e Departamento de Humanização da Seplag, a Mostra pretende trazer uma nova exibição a cada mês, até o final de 2022. Sempre com artistas plásticos do catálogo da AAPA, trazendo cultura e dando visibilidade aos trabalhos artísticos produzidos em solo acreano.

A solenidade de lançamento da Mostra Seplag: Olhares, entre Florestas e Cidades, aconteceu no hall da sede da secretaria e contou com a presença do Secretário Ricardo Brandão, bem como a presença do presidente da AAPA, Glicério Gomes e toda equipe de servidores do prédio também se fez presente. A solenidade iniciou com a apresentação musical do artista local Lidson Martins, regente do coral da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). Por motivos pessoais, o artista titular da mostra não pode comparecer à inauguração.

Concebida em dois momentos, a exibição se divide entre Floresta e Cidade, ocupando todos os espaços comuns do prédio da Seplag. Com obras que glorificam nossas matas, florestas e vegetação; e obras que destacam os projetos arquitetônicos e urbanos da cidade de Rio Branco.

“O lançamento da Mostra Seplag é uma oportunidade que temos de criar um ambiente mais humano por meio da arte, não só para nossos servidores, mas também para a sociedade acreana”, afirma o Secretário Ricardo Brandão. “É necessário compreender que esta é uma forma de estimular quem está produzindo arte no Estado do Acre, compreender que a Arte também é uma atividade econômica, que gera empregos e estimula a economia”.

“A Seplag tem a fama de ser a secretaria que mais difunde arte dentre as secretárias”, afirma Glicério Gomes. “Agradecemos a Secretaria por essa oportunidade e qualquer um de vocês que desenha, produz arte, nos procure. Esse é o trabalho da Associação, buscar novos talentos”, finaliza o presidente da AAPA com um convite.

“A SEPLAG dá um passo benéfico em relação aos artistas plásticos que tem mais um espaço para apresentarem suas obras e também é muito bom para os servidores poderem prestigiar esses trabalhos e a gente torce para que esse projeto piloto permaneça durante todo o ano 2022 e que vários artistas possam ser contemplados por esse espaço aqui na SEPLAG”, afirma a gestora de políticas públicas e uma das organizadoras da Mostra, Kelen Mendes.

“A Seplag está de parabéns por essa iniciativa, são projetos como esse que demonstram a importância da arte que traz a arte para perto da população e para perto dos servidores, além de incentivar os artistas a produzirem, a exporem, a vender e também dinamizar o mercado local da arte”, é o que a gestora de políticas públicas Maria Jeigiane Portela da Silva.

A Mostra Seplag: Olhares, entre Florestas e Cidades, estará em exposição até o final de dezembro, no hall da sede da Seplag, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 232 – Centro. Todas as obras expostas se encontram também disponíveis para aquisição.