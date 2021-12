A DEPENDER dos seus aliados políticos, o ex-senador Jorge Viana, já teria anunciado que será candidato a governador. O argumento que usam é o de que, o Jorge se elegendo senador deixará na orfandade forçada desde a derrota de 2018, por um maior tempo, os auxiliares dos governos petistas dos últimos 20 anos. Ganhando o governo seria uma retomada para mais longos invernos no poder.

O próprio JV confirma que as pressões para ser candidato ao governo são muito grandes. Mas, ocorre que o Jorge é um dos políticos mais hábeis e pragmáticos que conheço. Deve avaliar as pesquisas até abril, quando o quadro político estará mais definido.

Se a situação for muito favorável na disputa do governo, pode dar uma guinada e aceitar o desafio. Caso contrário, a sua meta será a de buscar um novo mandato de senador.

Até os primeiros meses de 2022 vai jogar com as duas vertentes, a do Governo e a do Senado. Não vai nunca arriscar o governo, se os números para o Senado se mostrarem mais favoráveis. E nem vai antecipar a sua decisão para este ano.

A pressão para o governo é grande, mas o desafio de ganhar uma eleição sem a máquina do poder é bem maior. Macaco velho, não mete a mão em cumbuca.

A CHAPA FERVEU

A chapa entre os grupos da deputada Maria Antonia (sem partido) e da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, se já estava quente, agora ferveu, depois que a prefeita trouxe para o seu lado, o vereador Jurandir Queiróz (PROS); aliado mais próximo do casal Maria Antonia\Dêda.

JOGO DA POLÍTICA

O QUE DEIXOU o casal Maria Antonia\Dêda revoltado foi o fato de durante a eleição terem conseguido toda a estrutura para o então candidato Jurandir Queiroz (PROS) fazer sua campanha a vereador, e este agora se aliou à prefeita, sua adversária. A eleição em Brasiléia em 2022 vai pegar fogo. Será uma carnificina política, anotem.

NÃO TEM AMIGOS

O EX-PREFEITO Francisco Dêda, com tanto tempo de estrada em campanhas, já deveria ter aprendido que, em política não existe amigo, mas interesses pessoais. Não deveria ser assim, mas esta é a realidade nua e crua.

EQUIPE COMPETENTE

A equipe que assessora a senadora Mailza Gomes nesta pré-campanha para o Senado é competente; atua no sentido de ficar conhecido o seu trabalho parlamentar, porque sabe que a eleição se decide é na campanha e no povão. Pesquisa é mero informativo de momento.

FALANDO EM PESQUISA

PSD, PL, PSB, devem se basear em pesquisas de institutos de fora do estado. O PT tem grupo de pesquisa próprio. A TV-GAZETA tem a Big Data, da RECORD. A diversificação é boa, para comparar os números regionais com os de fora.

COISAS DO BRASIL

O LÓGICO seria que um ministro do STF fosse escolhido unicamente pelo critério do saber jurídico; mas como estamos no Brasil, nada é totalmente sério. Ontem, o novo ministro do STF foi escolhido por ser “terrivelmente evangélico”. Ninguém vá se admirar se mais na frente vier um ministro terrivelmente islâmico, terrivelmente católico, terrivelmente umbandista, terrivelmente espírita, e por aí em diante. Sábia a frase do ex-presidente francês, Charles de Gaulle: “O Brasil não é um país sério”.

CONHECE AS PEDRAS DO JOGO

QUANDO joga as suas fichas num segundo turno, o senador Sérgio Petecão (PSD) avalia que: o governador Gladson estará no segundo turno; e, ele indo, os demais candidatos que não forem vão formar ao seu lado para tentar derrotar o Gladson. Conhece as pedras do jogo.

FORÇA MAIS

COM Gladson Cameli, Mara Rocha, Sérgio Petecão, Jenilson Leite, David Hall e Nilson Euclides, a tendência natural é que a eleição seja empurrada para o segundo turno.

COMANDO GARANTIDO

A DEPUTADA FEDERAL Mara Rocha recebeu ontem o compromisso do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, que o partido será comandado por ela no estado; sem ingerência, e que, ela só não será candidata a governadora ou a senadora se não quiser. A informação foi passada ontem ao BLOG pelo vice-governador Major Rocha.

EM RECUPERAÇÃO

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha se recupera em casa de uma cirurgia bariátrica, que foi realizada com sucesso.

CULPA ZERO

SE TEM ALGUÉM no governo que não colocou o governador Gladson na confusão da destinação dos recursos do FUNDEB, esta pessoa foi a secretária de Educação, Socorro Neri, que se empenhou ao máximo na busca de uma solução ampla. O parecer sobre quem deveria ou não receber o bônus, não lhe cabia; não é da competência da sua pasta opinar sobre matéria jurídica.

OPOSIÇÃO RECONHECEU

ATÉ parlamentares de oposição como Daniel Zen (PT) e Edvaldo Magalhães (PCdoB), reconheceram o esforço da secretária Socorro Neri na busca de solução para o caso.

TINHA QUE FILTRAR

QUEM TINHA que filtrar os termos do projeto de lei que foi para a ALEAC destinando bônus do FUNDEB para os professores, era a assessoria mais próxima do Gladson.

COMPLETA RAZÃO

E, O DEPUTADO Gerlen Diniz (PP), aliado do governo, se revoltou na ALEAC com a mais completa razão, afinal, transformaram uma pauta positiva numa pauta negativa.

ESTE SERÁ O CONFRONTO

NA ELEIÇÃO do próximo ano, o embate verbal mais duro, será travado entre os candidatos ao governo Mara Rocha e Gladson Cameli; pelo fato de ambos, terem se tornado mais do que adversários políticos, mas inimigos pessoais.

CENTRAR NUM FOCO

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) deveria focar mais na organização da campanha da Márcia Bittar ao Senado, do que buscar ter ao seu lado uma caçamba cheia de partidos. Não serão estes partidos que vão garantir uma vitória da Márcia, mas como ela tocará a sua campanha.

HOMEM DO GOVERNO

QUEM está na condução política do governador Gladson em Brasiléia é o ex-vereador Joelso Pontes; que pode deixar de ser candidato a deputado federal, para sedimentar seu nome a prefeito, na próxima eleição.

LOUCO PARA VER

CADA vez que vejo nos programas de entrevistas na televisão o futuro presidente do União Brasil (fusão do DEM-PSL), Luciano Bivar, dizer que o partido não apoiará nem Bolsonaro e nem Lula, mas um nome da terceira via, fico louco para ver como ficará esta bagaça no estado, onde o PSL é lotado de bolsonaristas duros e ferrenhos.

NÃO VÊ HORIZONTES

O deputado Roberto Duarte, de malas prontas para deixar o MDB, diz não acreditar que o partido tenha condições de formar chapas fortes para a ALEAC e Câmara Federal. Não vê horizonte azul para o MDB.

PAPAI NOEL GAY

A PROPOSTA aprovada pela Fundação Garibaldi Brasil da PMRB, de fazer um Natal da diversidade, com a figura do “Papai Noel Gay” ao custo de 15 mil reais; deve ser engavetada por determinação do prefeito Tião Bocalom, de ideias conservadoras conhecidas. Era a conversa de ontem entre seus assessores evangélicos, nos corredores da PMRB. É esperar se o secretário será desautorizado.

MUITA REAÇÃO

PELO que soube ontem, existem reações contra por parte de assessores mais próximos do prefeito Tião Bocalom, sobre a volta do Frank Lima para a secretaria de Saúde.

REGISTRO POSITIVO

A EQUIPE da SEDUR, comandada pelo secretário Felipe Aragão, é uma das mais produtivas do governo Cameli. Conseguiu viabilizar mais de 100 solicitações de projetos para o estado, no decorrer deste ano.

QUEM SABE FAZ A HORA

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) tem mantido uma pauta de continuar a viabilizar ajudas aos órgãos do governo e aos municípios, através das suas emendas parlamentares. Macaco velho, Alan sabe que a definição sobre o nome do Gladson para o Senado é pauta de 2022.

FRASE MARCANTE

“QUEM semeia tâmaras, não colhe tâmaras; mas colhe sonhos”. Ditado árabe.