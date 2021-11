Acre é o primeiro Estado a ter 100% de cobertura do serviço de telemedicina

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), assinou na manhã desta sexta-feira,26, na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco, o acordo de cooperação técnica para assistência médica, com foco em telemedicina especializada e com agendamento prévio.

A cooperação é uma parceria entre a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (SBIBHAE), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), e contou com o apoio do deputado federal Alan Rick.

De acordo com o diretor do telediagnóstico do Hospital Albert Einstein, Tarso Corse, o projeto visa ofertar Assistência Médica Especializada para a região Norte do Brasil, por meio de Telemedicina, cuja iniciativa está de acordo com as premissas do Ministério da Saúde (MS), relacionadas a expansão da telessaúde como forma de melhoria da rede de serviços de saúde, sobretudo da Atenção Primária à Saúde (APS) e sua interação com os demais níveis de atenção fortalecendo as Redes de Atenção à Saúde (RAS) do Sistema Único de Saúde (SUS).

No Acre, seis municípios já contam com pontos de telemedicina. Nesta cooperação serão ampliados mais 16 pontos com foco em telemedicina especializada e com agendamento prévio. São ofertadas sete especialidades médicas: cardiologia, endocrinologia, pneumologia, reumatologia, neurologia, neuropediatria e psiquiatria. Somente no período de janeiro a outubro de 2021, já foram realizados 1.156 atendimentos.

“Este projeto tem objetivos muito claros. O primeiro é a melhoria do cuidado ao paciente. Através da teleconsulta, a gente consegue um diagnóstico mais apurado e um tratamento mais eficaz. E, claro que isso trará uma série de repercussões positivas, como, por exemplo, a redução do tempo de espera por atendimento e o aumento da satisfação do paciente”, declarou Tarso Corse.

Tarso Corse disse ainda que 102 cidades do Brasil são cobertas pelo projeto, porém, o Acre é o único estado brasileiro a ter 100% dos seus municípios com pontos de telemedicina.

Para a secretária Executiva de Administração e Finanças da Sesacre, Muama Araújo, que na ocasião estava representando a secretária de Saúde, Paula Mariano, o momento é de comemoração e orgulho.

“Não tem como não registrar nossa satisfação com essa parceria. Mais uma vez o Acre faz história, em ser o primeiro estado brasileiro a implantar o atendimento de telemedicina em todos os seus municípios. Isso vai facilitar o atendimento daquelas pessoas que residem em localidades de difícil acesso, e que em determinada época do ano, não tem como se deslocar em busca de atendimento de saúde especializado. Gostaria, em nome do nosso governador Gladson Cameli e da secretária de Saúde Paula Mariano, externar nossos agradecimentos ao deputado Alan Rick, nosso grande parceiro nos projetos da saúde, pelo empenho para agilizar esse termo de cooperação para ampliação dos pontos de telemedicinas no Acre”, destacou Muama.