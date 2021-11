A Prefeitura de Rio Branco promoveu, na tarde desta segunda-feira, 22, mais uma reunião temática, no formato de videoconferência, com a população para discutir a revisão do Plano Diretor da cidade. A reunião versou sobre o eixo temático Meio Ambiente e teve significativa participação.

De acordo Ana Cunha, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), o encontro virtual teve a participação de sessenta e três representantes da sociedade civil organizada, de instituições como Universidade Federal do Acre, Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Acre (CREA), Cenreo Univeritário U:VERSE, além do secretário Municipal de Meio Ambiente, Normando Sales, que prestou uma série de esclarecimentos sobre o tema.

“Dentre os assuntos abordados tivemos o Aquífero Rio Branco, as ocupações de áreas de proteção permanente – APPs, a descaracterização dos igarapés, áreas de risco de desmoronamento de terras, abastecimento de água, esgotos lançados nos rios sem o devido tratamento, entre outros assunto”, disse Ana Cunha.