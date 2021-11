Gabriel Freire –

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) garante a construção da ponte de madeira sobre o Rio Andirá, localizada no Ramal dos Paulistas, Vila do V, em Porto Acre. Foram investidos em melhorias R$ 350 mil para a ponte de madeira e 18.824 pessoas nessa região devem ser beneficiadas. A obra está em fase de conclusão e em breve o governador Gladson Cameli deve inaugurar.

Com técnica e manutenção adequada, a ponte tem 70 metros e recebeu serviços de terraplanagem nas cabeceiras, bem como foram fincadas as pilastras no tablado, com amarração das travessinas e instalação do vão principal. A obra deve facilitar o deslocamento dos produtores rurais dos projetos de assentamento Boa Fé, Capixaba e Tocantins que necessitam realizar o escoamento da produção de castanha, madeira, leite e pecuária.

“É mais um compromisso do governador Gladson Cameli por meio do Deracre, em parceria com a prefeitura de Porto Acre e os produtores rurais do Ramal dos Paulistas, que vai beneficiar mais de quatro mil famílias que necessitam escoar sua produção”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Segundo Antunes, em 2021, por meio da Operação Apoio, Porto Acre recebeu R$ 215,4 mil. Iniciativa do governo estadual, a ação auxilia os municípios acreanos afetados pelos recentes transbordamentos dos rios.

“Esse convênio que fizemos com as prefeituras para aquisição de combustível e manutenção das máquinas é mais uma determinação do governador Gladson Cameli em garantir o acesso das famílias e em melhorar a trafegabilidade dessas famílias”, enfatizou o presidente do Deracre.