Lilia Camargo/Agência de Notícias do Acre

Em um momento bem agradável e de descontração, o governador do Acre, Gladson Cameli, realizou manhã deste sábado, 20, um encontro entre mulheres chefes de departamento, gestoras e diretoras de sua gestão. O encontro aconteceu no Palácio do Comércio, onde as convidadas puderam se confraternizar e participar de um amistoso Coffee Break.

As gestoras receberam homenagem e agradecimento por parte do chefe do Poder Executivo. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O objetivo, segundo o chefe maior do Poder Executivo, foi agradecer por cada uma pelo papel que vem sendo desempenhado com afinco pelas gestoras e abrir espaço para que possam se conhecer, interagir, dar sugestões e trocar experiências.

“Esse momento é para reconhecer a importância das mulheres na nossa gestão. É a primeira vez que um governante realiza um encontro como este. Minha intenção é agradecer pelo empenho, pelo esforço e proatividade com que vocês desembaraçam as coisas por aqui e as tornam muito mais fáceis. Vocês têm sido os pilares da nossa gestão e merecem ser devidamente reconhecidas”, disse Gladson Cameli.

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, foi uma das prestigiadas no encontro. Mesmo sem recursos, seu gabinete tem atuado na garantia de apoio as causas sociais, trabalhado na promoção de ações em defesa das políticas públicas e garantia dos direitos da mulher, além de promover a união entre os setores.

“Temos nos esforçado, arregaçado as mangas e trabalhado com muita humildade, levando os benefícios do Estado para a população que é quem merece nossa atenção. O encontro foi muito produtivo, pudemos nos apresentar, nos conhecer e ouvir. Essa união é importante e precisamos valorizar aqueles que nos ajudam a caminhar. E nessa ocasião as protagonistas foram as mulheres”, pontuou.