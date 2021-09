´Vacinação da Independência´ nesta terça, 7 de Setembro, em Rio Branco

Com o slogan “Não deixe o Covid tirar sua liberdade” o Programa Estadual de Imunização realiza nesta terça-feira, 7 de Setembro, mais uma etapa da vacinação a adolescentes de 12 anos ou mais.

No Dia da Independência do Brasil, a Biblioteca Pública do Estado, no Centro de Rio Branco, abre suas portas a partir das 9 horas para receber quem deseja ficar imunizado contra a Covid-19.

Até este domingo (5) o Acre registrou 246.930 notificações de contaminação pela doença desde o começo da transmissão comunitária do vírus no Estado, em abril de 2020.

Já são quase 700 mil vacinados contra a Covid-19 em todo o Estado.