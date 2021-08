O final de semana começou animado na escola Madre Hildebranda, localizada no bairro Cidade Nova, segundo distrito de Rio Branco. A equipe de educadores da unidade escolar juntou forças e promoveu o primeiro Drive Thru Caipira que ocorreu durante toda a manhã deste sábado, 7.

O evento ofereceu comidas típicas gratuitamente, respeitando os protocolos sanitários. De acordo com o gestor da escola, Ricardo Oliveira, além de confraternizar e concluir o projeto de festividades, resgate da cultura e tradições do estado que foi trabalho no primeiro semestre, a intenção foi também a reaproximação da comunidade escolar.

“Se Deus quiser voltaremos em setembro com o ensino híbrido e estamos aqui hoje para reafirmarmos o nosso compromisso e dizer que a escola está aqui de braços abertos para recebê-los”, afirmou o gestor.