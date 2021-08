Uma das cenas mais comovente do filme O Último Samurai é quando Nathan (Tom Cruise) entrega a espada samurai que pertencia a Katsumoto (Ken Watanabe) ao imperador do Japão Emperor Meiji (Nakamura Shichinosuke). O imperador do Sol Nascente quebra o mais rígido protocolo ao se agachar diante de um Nathan ajoelhado e lhe diz:

“Me conte como ele morreu…”

Nathan, que passou por uma transformação radical em sua vida medíocre e sem sentido vivendo em uma aldeia com guerreiros samurais no Japão Medieval, descobriu que há honra na morte de um homem de honra, exclamou:

“Vou lhe contar como ele viveu”!

Cerca de 360 mil pessoas morreram de Covid-19 no Brasil. No Acre são quase duas mil. Entre elas o mestre Juca e tantos outros amigos que partiram prematuramente. Não importam mais as condições e o local em que mestre Juca lutou seu último round contra a morte. É uma batalha que ninguém conseguirá vencer. O mais importante é como se vive e não como se morre. O Mestre Juca viveu bem. Combateu o bom combate.

Bem diz o poeta Vinícius, Quem já passou por essa vida e não viveu/ sabe mais, mas sabe menos do que eu/ porque a vida só se dá pra quem se deu/ pra quem amou/ pra quem chorou/ pra quem sofreu.

Descanse em paz guerreiro mestre Juca, que fez do Taekwondo a arte de fazer amigos, de viver bem! Por isso mesmo, nunca será esquecido.

Portanto, não interessa saber como ele morreu, mas como viveu.

” Você acha que um homem pode mudar seu destino? _ Eu acho que um homem faz o que pode…até que seu destino lhe seja revelado”. (O Último Samurai).

. O PSDB ainda é um dos melhores partidos para eleger deputados estaduais e federais no Acre.

. É sólido, estruturado, em que se pode confiar; o oportunismo eleitoral para disputar uma eleição é o que vem destruindo a política.

. As instituições partidárias deveriam ser rígidas e não essa coisa que um presidente fica sem partido o tempo que quiser.

. Por um bom tempo o bipartidarismo durante a ditadura militar foi uma virtude, depois os militares esculhambaram com tudo quando vieram as sucessivas derrotas da ARENA para o MDB;

. Criaram até os senadores biônicos para equilibrar o jogo.

. Um vexame!

. Leio que agosto será marcado por chuvas e friagens, muito estranho, deveria ser o mês mais seco do ano.

. Denúncias contra os prefeitos pela utilização de diárias não é crime; nem mesmo do Bujari para Rio Branco.

. É legal, muito embora o prefeito, vereador ou secretário possa comer e dormir na casa dos parentes.

. Na avaliação do senador Márcio Bittar (MDB) o número de pretendentes ao Senado deve cair bastante.

. Ninguém disputa uma eleição majoritária sem estrutura; só ele e o prefeito Tião Bocalom.

. Sobre o Distritão afirmou que não passa no Senado.

. Para ele, o principal debate hoje deveria ser como reduzir a pobreza e o rastro de destruição deixado pela pandemia da Covid-19.

. É isso aí!

. O PT tem legado, tem história e fez muito pelo Acre, porém, não se engane, têm os deles; é aí que a deputada federal Perpétua Almeida (PC do B) trava o debate.

. Gonzaga no forró da Carolina.

. “Anselmo, com as butucas “em riba ́ ́ de Carolina e eu contando o dinheiro…um prá eu, um pra tu, um pra eu…

. Bom dia!