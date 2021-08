NÃO SERÁ POR FALTA de candidatas que o eleitor vai deixar de votar em uma mulher na eleição para o Senado, no próximo ano, quando estará em disputa apenas uma vaga. São quatro até aqui com candidaturas postas: senadora Mailza Gomes (PP), Márcia Bittar (sem partido), deputada federal Vanda Milani (PROS) e a deputada federal Jéssica Sales (MDB). E, com uma curiosidade: todas candidatas em qualquer cenário político, mas brigando para ser escolhida para compor na chapa do governador Gladson Cameli.

Não tem nenhuma marinheira de primeira viagem no barco. Mailza já é senadora; Márcia Bittar esteve à frente de todas as campanhas do senador Márcio Bittar (MDB); Vanda Milani vem de uma eleição para a Câmara Federal; o mesmo acontecendo com a deputada federal Jéssica Sales. Os nomes estão postos para o eleitorado. Se alguma vai ser eleita; isso é lá com o eleitor, mas só pelo fato de termos muitas mulheres numa candidatura majoritária, isso já é um ganho para o público feminino.

FALA PARA OS FANÁTICOS

O BOLSONARO, quando defende o voto impresso sem uma prova de manipulação nas urnas eletrônicas, desde a sua implantação até hoje, não fala para a camada lúcida da população, mas para inflar seu grupo de fanáticos.

PAUTA DO ATRASO

DEPOIS do atraso do voto impresso, só falta pedirem a volta do orelhão com cartão; a volta da charrete para substituir os carros; aposentar as redes sociais, e a comunicação passar a ser feita por cartas e telegramas.

DIFEREM NA IDEOLOGIA

AS DUAS SEITAS DE FANÁTICOS, a do Bolsonaro e a da Lula se diferenciam apenas na ideologia, no radicalismo são uma simbiose do extremismo que tanto mal causou.

A CHITA É DE OUTRA COR

OUVI ontem uma avaliação de quem esteve na campanha da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem: “Luis Carlos, ela é bem avaliada, mas os votos que teve foram pessoais, vai ter a maior decepção se ela pensa que vai transferir esses votos para a candidatura a Federal do namorado Israel Milani, sem nenhuma ligação com Brasiléia”. Uma observação a conferir nas urnas em 2022.

CABIDE DE EMPREGO

NÃO ENTRO no mérito da discussão sobre a “rachadinha” da CODISACRE, por não conhecer as provas, mas passou da hora do governador Gladson acabar com este cabide de emprego, que ele prometeu extinguir na campanha.

AMIGO É PARA ESSAS COISAS

O Gladson e o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PT), estão afinados. O governo está entrando para recuperar o Ramal do Icuriã, um dos mais importantes do município, a seu pedido.

NEM UM POUCO

NÕ SE ADMIREM nem um pouco se o prefeito Jerry Correia (PT) estiver no palanque da reeleição do Gladson, que; além dele, poderá terá mais dois prefeitos do PT.

ESCONDENDO A PATERNIDADE

O PREFEITO Tião Bocalom anunciou que vai passar a divulgar a relação de medicamentos em estoque nos Postos de Saúde e os que estão em falta. Faltou dar o nome ao pai do projeto, vereador Adailton Cruz (PSB).

BARRADA NO BAILE

CANDIDATOS da chapa de deputado estadual do PSD resolveram vetar uma possível entrada da vereadora Michele Melo (PDT), na relação de candidatos da sigla.

NINGUÉM COM MANDATO

HÁ UMA proibição no PSD de não aceitar ninguém com mandato, e sua entrada causaria uma debandada na chapa, é o que argumentam os candidatos a deputados.

CENÁRIO DE ALIANÇA

O EX-DEPUTADO FEDERAL Chicão Brígido diz só ver um cenário para derrotar o governador Gladson e a máquina do governo, na eleição de 2022: uma chapa composta por Petecão (PSD) a governador: Jenilson Leite (PSB) de vice, e o Jorge Viana (PT), de candidato ao Senado da chapa.

IMPEDIMENTO JURÍDICO

O GOVERNO recuou na intenção de resolver a situação dos servidores do Pró-Saúde, incorporando-os no quadro da SESACRE. O MP alertou ser a medida inconstitucional.

SITUAÇÃO IDÊNTICA

A SITUAÇÃO, segundo os meios jurídicos, é idêntica em relação os integrantes do cadastro de reserva da PM; não fizeram concurso para o Corpo de Bombeiro, para serem integrados no quadro efetivo da corporação. É uma tese.

ANGU DE CARRÔÇO

O CERTO é que o governador Gladson Cameli tem dois abacaxis de Tarauacá para descascar, porque foram promessas de campanha: resolver a situação jurídica dos servidores do Pró-Saúde e do cadastro de reserva da PM.

PONTO POSITIVO

EM UM ASPECTO, a gestão do secretário Joabe Lira no comando da zeladoria da cidade, é muito positiva. Montou 20 equipes de limpeza; as praças da cidade estão limpas (três varrições por semana), e todas iluminadas.

CONVERSA PARA 2022

DOIS candidatos ao Senado do grupo de aliados de 2018, procuraram o senador Sérgio Petecão (PSD), para fazer parte da sua chapa de governo, mas receberam a mesma resposta: conversa sobre o assunto, só em 2022.

MORRENDO PELA BOCA

A MAIOR ADVERSÁRIA do Bolsonaro não é a oposição, mas a sua boca. Toda vez que faz um pronunciamento público é um desastre. Na última pesquisa do ATLAS, aparece com 62% de Rejeição: perdendo feio para o Lula: e também perdendo num segundo turno para o Dória.

NÃO SE FALA

OS SENADORES Márcio Bittar (MDB) e Sérgio Petecão (PSD) consideram morta no Senado a possibilidade de implantar o “Distritão”, no próximo ano. E que continua a proibição de coligações proporcionais. Não muda nada.

FIM DOS PARTIDOS

NA AVALIAÇÃO dos grandes dirigentes partidários, cujos votos das suas bancadas são os que decidem no parlamento, o “Distritão” seria o fim dos partidos.

A VALSA DA BALSA

O PP ESPERA acolher deputados despejados de outros partidos e ter uma chapa com oito parlamentares para a disputa de vagas na ALEAC. A se confirmar, pelo menos cinco desses vão dançar a Valsa da Balsa de Manacapuru.

FALO DE COMPETITIVIDADE

QUANDO COMENTO que, mantida a proibição das coligações proporcionais, poucos partidos farão no estado chapas para deputado federal: me refiro a chapas fortes e competitivas; chapas repelas, qualquer um faz.

FOCANDO EM 2024

UM AMIGO da antiga FPA, comentou ontem, não estar o deputado Jenilson Leite (PSB) errado, ao se candidatar para o governo: “se não ganhar e for bem votado na capital, se projeta para disputar a PMRB em 2024”.

PONTO FORA DA CURVA

O RESULTADO de uma eleição pode ser mudado ao longo de uma campanha, mas todos os indicativos apontam no cenário da briga principal pelo governo ser entre o governador Gladson e o senador Petecão (PSD).

ESCUTEI E RI

“Luis Carlos, votei e pedi votos para o Bocalom; mas se arrependimento matasse, eu estava morto”. Comentário ontem ao BLOG de um importante dirigente político.

AULA E DEMOCRACIA

O PRONUNCIAMENTO em rede nacional de ontem feita pelo Ministro do STF, Luis Barroso, foi uma aula de democracia nos que ainda sonham com a ditadura militar.

FRASE MARCANTE

“QUEM ama verdadeiramente, todo dia rega a semente da ternura, do carinho, do afeto, nada esconde, tem o coração aberto”. (Ditado popular).