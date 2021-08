Polícia recupera dinheiro de idoso e detém suspeitas de estelionato

Na manhã desta segunda-feira, dia 2/8, a Polícia Civil, por meio da Delegacia 1° Regional, recuperou a quantia de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) que haviam sido desviados da conta bancária da vítima idosa M. B. F. De 60 anos de idade.

Três estelionatárias, em concurso de agentes, tinham conseguido enganar a vítima e desviar todo o dinheiro que havia na conta bancária.

A Delegacia da 1a Regional de Rio Branco, após intenso trabalho investigativo, logrou êxito em identificar as três autoras e recuperar todo o dinheiro da vítima idosa.

Após a conclusão do inquérito policial, as três suspeitas serão indiciadas pelo crime de estelionato – Art. 171 do Código Penal Brasileiro (CPB) .