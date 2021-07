Cruzeiro do Sul recebe nova fiscalização do Rota da Qualidade

No ato de unificar as ações de fiscalização, educação e orientação aos consumidores e fornecedores, o governo do Estado desenvolve, em todas as regionais Acre, o programa Rota da Qualidade. Desde a semana passada, o Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem/AC), órgão vinculado ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), intensificou os novos trabalhos metrológicos na cidade de Cruzeiro do Sul.

“Começamos essa nova etapa, e seguiremos até a próxima quinta-feira, 29, com vistorias em supermercados, mercearias, lojas de materiais de construção, entre outras. Tudo isso, com o objetivo de evitar que o consumidor seja lesado no ato da compra de determinados produtos, e que estas mercadorias tragam a qualidade e a segurança, exigidas pelo Inmetro”, relata o coordenador técnico do Ipem/AC, Alexandre Martins.

Um dos parceiros do programa Rota da Qualidade é o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) que efetua fiscalizações em estabelecimentos comercias para detectar a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

“Inspecionamos se os produtos possuem preços em suas embalagens e nas gôndolas. Também verificamos se as rotulações das mercadorias contém seus prazos de validade e se existem informações sobre os teores nutricionais dos alimentos vendidos em supermercados, entre outras questões relacionadas às relações consumeristas”, relata a coordenadora do Núcleo do Procon em Cruzeiro do Sul, Aleissa Lima.