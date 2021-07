A Coordenação Regional de Rio Branco da Suframa está participando da campanha “Aqui tem turismo – Turistando no Juruá” cujo objetivo é divulgar e promover o destino turístico do Vale do Juruá, região que abrange os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. A iniciativa criada pelo Fecomércio-AC e que tem apoio de várias entidades também tem o propósito de estimular a retomada gradual e com responsabilidade das atividades do segmento.

A participação da Suframa na campanha se deve ao fato de a Autarquia ser membro do Fórum do Desenvolvimento do Acre, com assento na Câmara Técnica de Turismo. Além disso, a reunião mensal do Conselho Deliberativo do Sebrae-AC – no qual a Autarquia é integrante – foi realizada em Cruzeiro do Sul, onde ocorreu a abertura do “Aqui tem turismo”.

Na primeira programação da campanha, realizada de 5 a 9 de julho, ocorreram uma série de visitas técnicas nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rio Branco. Entre os locais visitados estavam o Circuito das Águas (Juruá – Moa – Igarapé Preto – Japiim), Terra Indígena Puyanawa, Comunidade do Croa, e as indústrias Água Mineral Minerale e Salgadinhos Meulitos.

O conselheiro titular do Sebrae-AC, membro da Câmara Técnica de Turismo e servidor da Suframa, Paulo Xavier de Andrade Lima, destaca que o fomento do turismo é uma das atribuições da Autarquia para a promoção do desenvolvimento sustentável na região. “A Suframa sempre apoiará as iniciativas de incremento do turismo, pois compreende que é um segmento tem um grande potencial de geração de emprego e renda, além de ser uma grande vocação da nossa região”, salientou.