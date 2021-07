Tarauacá contrata médico sem revalida com base em lei estadual

Do PCI

A partir desta segunda-feira (19), podem ser efetuadas as inscrições do novo Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Tarauacá, no estado do Acre, junto à Secretaria Municipal de Saúde, que tem como objetivo à contratação de profissionais de nível superior devido ao novo coronavírus (Covid-19).

Esta seleção busca preencher duas vagas disponibilizadas ao cargo de médico, os quais, quando admitidos, deverão desempenhar atividades na UBS Narcísio Moreira e UBS Marília Vieira, em carga horária semanal de 40 horas, com salário mensal de R$ 6.000,00.

Logo, para concorrer, é necessário ser profissional brasileiro formado no exterior e ter prestado ou não o Exame Revalida, com ou sem experiência comprovada no Programa Mais Médicos ou que tenha exercido a medicina no país de origem.

Para concorrer, os interessados devem efetuar as inscrições até o dia 21 de julho de 2021, na Secretaria Municipal de Saúde, no horário das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, munidos de cópias de toda documentação especificada no edital, de forma gratuita. É vedada a participação de pessoas que estejam dentro do grupo de risco/comorbidades.

Cabe destacar ainda que a classificação dos participantes inscritos consistirá na análise de todos os documentos apresentados pelos candidatos na ocasião das inscrições.

O prazo do contrato será de seis meses a partir da efetiva contratação ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública.