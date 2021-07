Presença do Estado e mais de 3,2 mil atendimentos na Ação Humanitária no Acuraua

Sexta-feira, 16 de julho. Passava um pouco das 5 horas e o sol nem havia surgido atrás das campinas elevadas do Acuraua, quando os missionários da supercaravana do governo já estavam de pé, planejando, entre boas goladas de café e nacos de pão de milho, as atividades do primeiro dia de trabalho intenso de mais uma edição do programa Ação Humanitária Itinerante, dentro do Complexo de Florestas do Rio Gregório, na zona rural de Tarauacá (distante 440 quilômetros de Rio Branco pela BR-364).

Foi nesse ambiente acolhedor, na sede da Unidade de Gestão Ambiental do (Ugai) Acuraua (a 45 quilômetros da cidade de Tarauacá, às margens da BR-364 no sentido para Cruzeiro do Sul), que o governo do Estado do Acre promoveu o terceiro evento desse tipo, um conjunto expressivo de serviços idealizados pela gestão do governador Gladson Cameli para recuperar a saúde, a paz e a cidadania das pessoas que vivem nas comunidades mais remotas do estado, no interior da floresta.

Mais de 400 pessoas passaram por ali nos dois dias de serviços, perfazendo mais de 3.280 atendimentos só na área de saúde, com 443 consultas médicas.

No Acuraua (pronuncia-se “Acuráua”), a equipe do Estado teve o apoio da Prefeitura de Tarauacá, que disponibilizou pelo menos 16 profissionais, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros e odontólogos, para a realização de testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis e a extração de dentes em apoio aos demais odontólogos da Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre).

Em outra frente estava o Tribunal de Justiça do Estado (TJAC), com o seu programa Justiça pela Paz em Casa, que levou informação qualificada sobre violência doméstica e mediação de conflitos, cujo objetivo foi solucionar problemas de convivência na comunidade antes que sejam judicializados, ou seja, que se tornem ações judiciais.

Nas palavras de Israel Milani, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) e que representou o governador Gladson Cameli, o olhar humanizado para as pessoas é o que move essas ações integradas da sua pasta com outras secretarias.

O Ação Itinerante foi idealizado pelo governo Gladson Cameli para levar dignidade às populações mais isoladas do estado, que, por meio do programa, podem ter acesso facilitado a consultas médicas e odontológicas, a exames laboratoriais, a vacinação e emissão de documentos pessoais, além de atendimento social, jurídico e psicológico, esses últimos voltados, principalmente, a famílias vivendo em condições muitos vulneráveis.