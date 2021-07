A Prefeitura de Rio Branco está convocando os lojistas do Aquiri Shopping que ainda não assinaram seus contratos de adesão para uso dos boxes do andar térreo, primeiro e segundo pisos do espaço comercial construído pelo município.

Ao todo, são 487 permissionários selecionados pela prefeitura para utilização do espaço comercial. Porém, apenas 394 assinaram o documento, restando 93 lojistas se legalizarem para poder seguir utilizando seus boxes.

De acordo com Anderson Nascimento, coordenador de apoio ao desenvolvimento da Secretaria de Agricultura Familiar (Safra), esta é a última oportunidade para quem deixou de assinar o documento. “Infelizmente, quem deixar de assinar o contrato de permissão perderá seu boxe”, informou.

Ainda segundo Anderson, a prefeitura publicará no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira, 16, o ato de convocação dos lojistas que ainda não assinaram o documento, dando publicidade quanto à necessidade de legalizarem seus empreendimentos.

Para proceder com a assinatura dos contratos os permissionários deverão se dirigir, nos dias 19 e 20 de julho de 2021, ao auditório da Prefeitura de Rio Branco, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, munidos dos seguintes documentos: Certidão de nascimento (original e cópia), Certidão de quitação de débitos (Sefin), RG (cópia e original), CPF (cópia e original) e comprovante de endereço.