Ouvidoria da Segurança tem vários meios de atendimento no Acre

Lilia Camargo

À disposição da população acreana, a Ouvidoria do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre disponibilizou mais um canal de atendimento para ouvir e receber denúncias, sugestões ou elogios relacionados ao serviço prestado pelas instituições da rede e seus operadores de segurança.

Criado em março de 2010, o canal já atendeu centenas de casos, o que ajuda a gestão não só a responsabilizar, mas melhorar o serviço de atendimento à população, respeitando direitos e garantias individuais e coletivas, além de inibir possíveis desvios de conduta cometidos por agentes públicos da Segurança.

Além do atendimento presencial, que é realizados no prédio em anexo ao Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial (Ciab), localizado na Travessa Campo do Rio Branco, no bairro Capoeira, em Rio Branco, a Ouvidoria dispõe do e-mail [email protected] e ainda disponibiliza mais um canal telefônico, com o número 3227-4962. O atendimento presencial é feito de segunda a sexta, das 7 às 13h.