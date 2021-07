Durante a manhã desta terça-feira (13), o 4º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), destruiu 209 armas utilizadas em crimes em todo estado e que estavam sob a guarda do Poder Judiciário.

Um rolo compressor, cedido pelo Departamento de Estrada e Rodagens do Acre (Deracre), esmagou os armamentos de diferentes calibres em uma passarela, inutilizando-as. A ação foi acompanhada pela desembargadora-presidente Waldirene Cordeiro e pelo tenente-coronel Guilherme Pinheiro, comandante do 4º BIS.

Neste ano, essa é a segunda remessa destruída, totalizando 542 armas. Esses materiais foram retirados de todas as unidades judiciais, encerrando o fluxo processual em que estavam vinculadas. A maior parte está em condições precárias ou não se adequa às especificações técnicas, por isso não podem ser utilizadas pelas forças de segurança ou pelo Exército.